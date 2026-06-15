GOŠĆA JUTARNJEG PROGRAMA RADIJA VOGOŠĆA JE SLIKARKA I UMJETNICA TAMARA VUČINIĆ KAHRIMAN

Povod za Tamarino gostovanje je Inkluzivna likovna radionica „MI“ održana u okviru Manifestacije „Vogošćanski dani“ na kojoj je umjetnica slikala s učenicima, predstavnicima udruženja i građane različitih generacija s ciljem promocije inkluzije, kreativnosti i međusobnog uvažavanja.

Ekspozija boja i ljubavi je okarakterisala radionicu koju je posjetio i općinski načelnik Migdad Hasanović sa pomoćnicom načelnika Jasminom Fazlić.



Ovog jutra smo razgovarali i o novoj knjizi Tamare Vučinić Kahriman, Aide Smajlagić i Zumre Ledenko koja upravo danas izlazi iz štampe pod nazivom „Knjiga Učilica“ namijenjena najmlađima. Osim toga Tamara će tokom godine učestvovati na Konferenciji „Mostovi učenja – Mreža znanja i saradnje u odgoju i obrazovanju“ koja će biti održana u Mađarskoj.+

Audio zapis gostovanja možete poslušati ispod: