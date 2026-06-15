OBILJEŽENA 35. GODIŠNJICA FORMIRANJA PATRIOTSKE LIGE VOGOŠĆA

U haremu Adil-begove džamije na Kobiljoj Glavi, prigodnim programom, danas je obilježena 35. godišnjica osnivanja Patriotske lige Općine Vogošća u organizaciji Udruženje branitelja/boraca, organizatora i pokretača otpora Patriotska liga Općine Vogošća.

Članovi ovog, boračkog udruženja i njihovi brojni gosti prisjetili su se prvog sastanka vogošćanskih patriota koji je održan 15. juna 1991. godine, a na kojem je donesena odluka da se krene u pripreme za pružanje otpora nadolazećoj agresiji na Bosnu i Hercegovinu.

– Hrabrost, smjelost i odvažnost male grupe građana koja je organizujući Patriotsku ligu dala nemjerljiv doprinos stvaranju Armije Republike Bosne i Hercegovine, a to nikako ne smijemo zaboraviti – poručio je Amir Bešlija, predsjednik Udruženja branitelja/boraca i pokretača otpora Patriotska liga Vogošća u dijelu svog obraćanja.

Prisutnima se obratio i Migdad Hasanović, načelnik Općine Vogošća koji je izrazio svoje zadovoljstvo što se na području općine Vogošća njeguje kultura sjećanja na period odbrane od agresije.

Delegacije Koordinacije boračkih udruženja, Općine Vogošća i stranaka koje participiraju u radu Općinskog vijeća Vogošća, položile su cvijeće uz Šehidski nišan na kojem su istaknuta imena šehida i poginulih boraca Kobilje Glave.

Članovi Upravnog odbora Patriotske lige Vogošća su još jučer položili cvijeće na Centralnom spomen obilježju šehidima i poginulim borcima, na Trgu branilaca Vogošće, ispred Upravne zgrade Javne ustanove KSC Vogošća “Jasmin Isanović Žuti” te obišli mezarja u kojima su ukopani komandanti Patriotske lige Alija Kulo, Mirat Čutura, Selver i Ramiz Efendić.