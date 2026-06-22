GOST POSLIJEPODNEVNOG PROGRAMA RADIJA VOGOŠĆA BIO JE NENO MURIĆ

Nakon odličnog koncerta koji je Neno Murić održao u Vogošći, u okviru Manifestacije „Vogošćanski dani“, Neno je danas bio gost našeg Radija. Razgovarali smo o svemu pomalo, a od Nene smo saznali da završava treći album, da mnogo radi kada je u pitanju njegovo autorsko stvaralaštvo, a s obzirom da je ljeto stiglo očekuju ga brojni nastupi širom BiH i izvan njenih granica.



Nakon Vogošće Neno putuje u Crnu Goru gdje će nastupati, a plan mu je da i beogradska publika uživa u njegovim velikim hitovima, Stope da ti ljubim, Baraba mekog srca, Jedino moje, Ljubav…

Ispod saslušajte čitavo gostovanje: