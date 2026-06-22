NENO MURIĆ PRIREDIO NEZABORAVNU NOĆ VOGOŠĆANIMA        

Karijera Nene Murića traje već duge dvije decenije, a pjesmama i jedinstvenom energijom osvaja publiku koja ga podržava sve ove godine na muzičkoj sceni. Njegov rad i posvećenost muzičkoj industriji ne prestaju ni danas te je pred njim još jedna značajna godina ispunjena novim projektima i ciljevima.

U petak je Neno Murić održao sjajan koncert u okviru Vogošćanskih dana i publici priredio sjajnu i nezaboravnu noć.

Neno je atmosferu sve vrijeme držao usijanom, izvodeći svoje i hitove domaće pop i rock muzike.

Publika je tokom večeri uživala u bogatom muzičkom repertoaru, a brojni hitovi dodatno su zagrijali atmosferu. Uz pjesmu, emocije i sjajnu interakciju sa publikom, concert je protekao u odličnoj atmosferi, ostavljajući snažan utisak na sve prisutne.