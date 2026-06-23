VOGOŠĆANI SUTRA OBILJEŽAVAJU 24. JUNI- DAN OPĆINE VOGOŠĆA

Općina Vogošća sutra obilježava 24. juni, datum kada je Vogošća proglašena teritorijalno – administrativnom jedinicom u tadašnjoj SRBiH, ali i dan kada su 24.06.1992. sve vogošćanske jedinice stavljene pod zajedničku komandu.

Dan Općine Vogošća biće obilježen prigodnim sadržajima. U 14:00 sati predviđeno je da delegacije polože cvijeće na Centralnom spomene obilježju šehidima i poginulim borcima. Nakon toga će u kino sali U 14:30 SATI biti održana Svečana sjednica Općinskog vijeća na kojoj će biti uručena općinska priznanja i zahvalnice.