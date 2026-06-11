Inkluzivna likovna radionica „MI“ u okviru Vogošćanskih dana okupila različite generacije i zajednicu u duhu zajedništva

U okviru manifestacije Vogošćanski dani, održana je inkluzivna likovna radionica pod nazivom „MI“, koja je još jednom potvrdila značaj zajedništva, kreativnog izražavanja i međugeneracijske saradnje. Ovaj događaj okupio je veliki broj učesnika različitih generacija, predstavnike udruženja, učenike, građane te predstavnike lokalne vlasti, stvarajući prostor za druženje, umjetničko stvaralaštvo i međusobno razumijevanje.

Likovna radionica organizovana je s ciljem promocije inkluzije, solidarnosti i zajedničkog djelovanja kroz umjetnost, kao univerzalni jezik koji spaja ljude bez obzira na dob, iskustvo ili različitosti. U ugodnoj i inspirativnoj atmosferi, učesnici su imali priliku izraziti svoju kreativnost kroz zajednički umjetnički rad, razmjenjujući ideje, emocije i životna iskustva.

Posebnu vrijednost radionici dala je činjenica da su joj prisustvovali predstavnici različitih udruženja, učenici, kao i pripadnici različitih generacija, čime je poslana snažna poruka o važnosti međusobnog uvažavanja, saradnje i izgradnje društva jednakih mogućnosti. Kroz boje, crteže i zajedničko stvaranje nastala su umjetnička djela koja simboliziraju zajedništvo, prijateljstvo, razumijevanje i prihvatanje različitosti.

Događaju su prisustvovali i načelnik općine te pomoćnica načelnika, koji su svojim dolaskom pružili podršku aktivnostima koje promovišu inkluzivnost, društvenu povezanost i aktivno uključivanje svih članova zajednice. Njihovo prisustvo dodatno je naglasilo važnost ovakvih sadržaja u okviru Vogošćanskih dana, manifestacije koja kontinuirano njeguje kulturne, društvene i zajedničke vrijednosti.

Učenici koji su učestvovali u radionici pokazali su veliku zainteresovanost, kreativnost i otvorenost za saradnju, dok su predstavnici udruženja svojim iskustvom i angažmanom doprinijeli toploj i prijateljskoj atmosferi. Kroz zajednički rad potvrđeno je da umjetnost može biti snažan most povezivanja među ljudima i sredstvo kojim se grade empatija, razumijevanje i osjećaj pripadnosti zajednici.

Inkluzivna likovna radionica „MI“ još jednom je pokazala da različitosti predstavljaju bogatstvo društva, a zajedničke aktivnosti priliku za jačanje međusobnih veza i stvaranje pozitivnog okruženja za sve generacije. Ovaj događaj ostavio je snažan utisak na prisutne i pokazao koliko su ovakvi susreti važni za razvoj inkluzivnije, humanije i povezanije lokalne zajednice.