NOGOMETAŠI BOSNE I HERCEGOVINE SVOJU PRVU UTAKMICU NA SVJETSKOM PRVENSTVU IGRAJU PROTIV KANADE

Današnjim utakmicama će početi Svjetsko prvenstvo, a prvu od 104 utakmice, koliko će biti odigrano na ovom prvom Svjetskom prvenstvu s 48 reprezentacija, odigrat će jedan od domaćina turnira Meksiko, a protivnik će im biti Južna Afrika.

Svoj premijerni nastup na Mundijalu izabranici Sergeja Barbareza imat će protiv domaćina Kanade u Torontu sutra od 21 sat, nakon čega slijede okršaji protiv Švicarske 18. juna i Katara 24. juna.

Utakmice našeg nacionalnog tima pratit ćemo na otvorenom i u Vogošći, na platou ispred Upravne zgrade JU KSC Vogošća “Jasmin Isanović – Žuti”.

Za BiH je sam plasman među elitu ogroman uspjeh (prvi nakon Brazila 2014. godine) ali s obzirom na borbeni duh i nepredvidivost, imamo realne šanse za prolaz dalje, ali i postati jedno od najugodnijih iznenađenja turnira.

Pred nama je nešto više od mjesec čistog nogometnog užitka. Našim nogometašima želimo mnogo sreće.