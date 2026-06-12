U PONEDJELJAK ĆE BITI OBILJEŽENA 35. GODIŠNJICA OSNIVANJA PATRIOTSKE LIGE VOGOŠĆA

Udruženje branitelja/boraca, organizatora i pokretača otpora „Patriotska liga“ Općine Vogošća će u ponedjeljak obilježiti 15. juni – Dan Patriotske lige Općine Vogošća. Biće to prilika da se još jednom progovori o historijskom sastanku patriota koji je održan 15. juna 1991. godine u džamiji na Kobiljoj Glavi.

Amir Bešlija predsjednik UB “Patriotska liga” kaže da nikada i niko ne smije zaboraviti koliko su pripadnici PL doprinijeli organizovanju otpora u prvim danima agresije na našu domovinu.

Dan ranije članovi Upravnog odbora “Patriotske lige” Vogošća će položili cvijeće na Centralnom spomen obilježju šehidima i poginulim borcima, na Trgu branilaca Vogošće, ispred Upravne zgrade Javne ustanove KSC Vogošća “Jasmin Isanović Žuti” te će obići mezarja u kojima su ukopani komandanti Patriotske lige.