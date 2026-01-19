KNJIGE, IGRA I MAŠTA: ZIMSKI RASPUST KOD “TETE PRIČALICE”

Dok drugi odbrojavaju dane do kraja raspusta, u „Teti Pričalici” svaki dan ima svoju čaroliju. Ovdje se knjige ne čitaju tiho i dosadno, one se proživljavaju, glume i pretvaraju u igru. Mališani su nam ispričali kako im raspust prolazi brže nego ikad, jer svaki dan nauče nešto novo, a da toga nisu ni svjesni.

Učiteljice kažu da je cilj spojiti znanje i radost, kako bi djeca učila bez pritiska, a kroz smijeh i druženje. Tako su se danas iz bajki preselili u svijet nauke, miješali su boje, prahove i tečnosti, a pred njihovim očima „eruptirao” je pravi mali vulkan. Oduševljenje, iznenađenje i znatiželja ispunili su učionicu, jer je nauka postala igra, a igra najbolja lekcija.

U „Teti Pričalici” raspust nije pauza od učenja, već prilika da se znanje zavoli.