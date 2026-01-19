U SEMIZOVCU ZAVRŠEN TRADICIONALNI MEMORIJALNI MALONOGOMETNI TURNIR “11 ZLATNIH”

U Semizovcu je završen 9. Memorijalni malonogometni turnir „11 Zlatnih“ u organizaciji NK Ozren iz Semizovca. Nakon dvodnevnog sportskog, fudbalskog praznika može se reći da su svi pobjednici, organizator, takmičari i publika na tribinama, svi zajedno na najbolji način su odgovorili velikom događaju, kojim se odaje počast šehidima NK Ozren.

Turnir je pozivnog karaktera, a organizatori zahvaljuju svim učesnicima na fair-play i sportskom ponašanju. Prvog dana ovogodišnjeg turnira svoje utakmice odigrali su predpioniri, među kojima su najuspješniji bili dječaci NK Stupčanice, koji su zauzeli prvo mjesto, drugoplasirana ekipa je FK Vratnik, dok je treće mjesto pripalo ekipi domaćina NK Ozren iz Semizovca. Među pojedincima najbolji su bili Anel Lukovac, FK Vratnik, proglašen za najboljeg strijelaca, u kategoriji predpionira za najboljeg igrača proglašen je Medin Muharemović iz NK Stupčanica dok je najbolji golman u ovoj kataegoriji bio Sead Saleh iz NK Ozren.

Nakon dobrog i drugog dana fudbala, dobrih poteza, adrenalina i neizvjenosti pobjednik turnira je ekipa FK Baton, drugo mjesto zauzeli su dječaci iz AF Sporta dok je trećeplasirana ekipa ovogodišnjeg turnira „11 Zlatnih“ bila ekipa Rudara iz Breze. Najbolji strijelac u ovoj strosnoj kategoriji bio je Luka Marković mlada nada FK Rudar, a najbolji igrač bio je Eldin Herenda iz FK Baton, dok je za najboljeg golmana proglašen Benjamin Kljajić iz AF Sparta.