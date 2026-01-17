POLAGANJEM CVIJEĆA NA STADIONU NK “OZREN” POČELA MANIFESTACIJA “11 ZLATNIH”

Tradicionalna manifestacija „11 Zlatnih“ u organizaciji Nogometnog kluba “Ozren” upriličena je danas na stadionu u Svrakama koji nosi ime po jednom od heroja – Ešef Ešo Pustahija. Ešef Pustahija, Namir Merdan, Nedžad Zlatarac, Šaćir Fejzović, Ferid Zukić, Idriz Alić, Amir Bešlija, Mirzet Korjenić, Šefko Kevelj, Omer Hido i Suad Hegić bili su nogometaši Ozrena. Njihovu igru zaustavila je agresija na Bosnu i Hercegovinu, hrabro su stali u odbranu domovine i dali svoje živote.

Brojne delegacije, članovi porodica, prijatelji kluba ali i nekadašnji saigrači prisjetili su se 11 zlatnih heroja i igrača ovog kluba koji su pokazali svoju hrabrost u najtežim vremenima i na taj način izgubili svoje živote. Manifestacija je počela polaganjem cvijeća i učenjem Fatihe.

U danima vikenda odigrat će se 9. izdanje Malonogometnog memorijalnog turnira “11 Zlatnih” koji će se održavati u Sportskoj dvorani Osnovne škole „Porodice ef. Ramić“ u Semizovcu.