MALI GLUMCI  JOŠ JEDNOM ODUŠEVILI PUBLIKU U VOGOŠĆI SA PREDSTAVOM “IVICA I MARICA”

U okviru manifestacije Vogošćanski dani, mali glumci polaznici Škole glume sa Aldinom Tucićem još jednom su pokazali svoj talent i oduševili publiku izvedbom predstave “Ivica i Marica”. Sjajna gluma, razigrana scenografija i vedra atmosfera ispunili su Kino salu do posljednjeg mjesta, koja je po drugi put bila potpuno popunjena.

Predstava je osim zabavnog sadržaja, prenijela i važne poruke o hrabrosti, snalažljivosti i snazi porodične ljubavi.

Mali glumci su nam prilikom susreta kazali kako su se marljivo pripremali za predstavu, te odakle potiče njihova ljubav prema glumi.

Glumac i mentor Aldin Tucić ponosan je na ono što su mališani postigli za kratak period kao pravi profesionalci. Ovakvi kulturni sadržaji još jednom su pokazali koliko su značajni za razvoj dječije mašte i ljubavi prema umjetnosti.