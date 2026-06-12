MLADI MATEMATIČARI NA PRIJEMU KOD NAČELNIKA OPĆINE

Načelnik Općine Vogošća Migdad Hasanović, danas je ugostio uspješne matetatičere, učenike OŠ “Mirsad Prnjavorac”, Hamzu Kalajdžiju, Muhameda meškovića i Hamdija Mehmedovskog, koji su ostvarili izuzetne uspjehe na različitim takmičenjima od općinskih do federalnih nivoao. Prijemu su prisustvovali i roditelji, te nastavnik Salko Avdić.

Tokom prijema razgovarano je toku takmičenja, predstojećim obavezama, malih matematičkih šampiona. a uz čestitke, načelnik im je uručio i prikladne poklone.