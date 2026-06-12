MLADI MATEMATIČARI NA PRIJEMU KOD NAČELNIKA OPĆINE

MLADI MATEMATIČARI NA PRIJEMU KOD NAČELNIKA OPĆINE

Amela Kobiljak

Načelnik Općine Vogošća Migdad Hasanović, danas je ugostio uspješne matetatičere, učenike OŠ “Mirsad Prnjavorac”, Hamzu Kalajdžiju, Muhameda meškovića i Hamdija Mehmedovskog, koji su ostvarili izuzetne uspjehe na različitim takmičenjima od općinskih do federalnih nivoao. Prijemu su prisustvovali i roditelji, te nastavnik Salko Avdić.

Tokom prijema razgovarano je toku takmičenja, predstojećim obavezama, malih matematičkih šampiona. a uz čestitke, načelnik im je uručio i prikladne poklone.

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