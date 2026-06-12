PREDSTAVA “ŽIRANTI” ODUŠEVILA PUBLIKU U VOGOŠĆI

Predstava “Žiranti” prema tekstu Marija Ćuluma, a u režiji Muhameda Bahonjića sinoć je odigrana u Vogošći.

Dramski zaplet teksta baziran je na sučeljavanju oprečnih htijenja dva bračna para: jednog da riješi stambeno pitanje i drugog,

koji im u tome može i hoće pomoći, ali zauzvrat traži bizaran ustupak (zamjenu partnera).

Kakos u glumci prije same predstave i naglasili da publiku očekuje zaista mnogo uživanja, tako je i bilo. Vogošćani su uživali u predstavi, a glumce su na samom kraju nagradili gromoglasnim aplauzom.

U predstavi igraju: Tamara Miličević-Stilić, Zlatan Školjić, Adna Kaknjo, Adem Smailhodžić, Ermina Nišić i Muhamed Bahonjić. Dramaturgiju predstave potpisao je Hasan Džafić. Scenograf je Mensur Begičević, a kostimografkinja Ena Begičević-Čeliković. Za muziku je bio zadužen Igor Kasapović, a za koreografiju Semir Šerić.