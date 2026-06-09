PONOS VOGOŠĆE : PRIJEM ZA ATLETIČARE KOJI ĆE NASTUPITI NA BALKANSKOM I SVJETSKOM PRVENSTVU

Načelnik Općine Vogošća Migdad Hasanović upriličio je danas prijem za najbolje atletičare s područja Vogošće. Pet mladih atletičarki i atletičara ali i njihovi treneri imali su priliku Općinskom načelniku predstaviti najnovije uspjehe, kao i planove i izazove koji ih uskoro očekuju.

Članovi Atletskog kluba Vogošća ostvarili su čak šest normi za nastup na Balkanskom prvenstvu za mlađe juniore i juniorke do 18 godina, koje će se početkom jula 2026. godine održati u Sloveniji.

Damian Slavuljica ispunio je normu u bacanju koplja (700 g) s rezultatom 54,74 m, dok je njegova klupska kolegica Selsebil Sinanović ostvarila norme na 800 (2:23,15) i 400 metara (1:01,79). Erna Kišić će takođe nastupiti u dvije sprinterske discipline, 100 (13,57) i 200 metara (28,35), dok će Sanin Kopić boje Bosne i Hercegovine braniti u trci na 100 metara (11,74).

Pored mladih atletičara koji su ostvarili norme za Balkansko prvenstvo, prijemu je prisustvovala i mlada Zerina Bešlija, takmičarka AK Novi Grad u koji je stigla upravo iz AK Vogošća.

Zerina će ove godine nastupiti na Svjetskom prvenstvu U20 koje se održava u Sjedinjenim Američkim Državama (Oregon), a za koje je već ostvarila neophodnu normu.

– Raduje me da će vas pet na velikim takmičenjima predstavljati našu domovinu, ali i našu lokalnu zajednicu. Posebno mi je drago što čujem da itekako uspijevate uskladiti vaše školske i sportske obaveze. Vi trebate služiti kao primjer svima da je moguće sve stići u predan rad i kvalitetnu organizaciju vremena – kazao je načelnik Hasanović.

Svi mladi atletičari zahvalili su se Općini Vogošća i Općinskom načelniku na prijemu i podršci što kroz sportske stipendije, što kroz one za izvanredan školski uspjeh.

Pomoćnica načelnika za privredu, integrisani lokalni razvoj i društvene djelatnosti Jasmina Fazlić i ovu priliku je iskoristila da talentovane sportiste upozna s pogodnostima Javnog poziva za sufinansiranje odlaska mladih sportista s područja općine Vogošća na internacionalna takmičenja.