PREDSTAVA ZA DJECU “IVICA I MARICA” PONOVO PRED VOGOŠĆANSKOM PUBLIKOM

Nakon uspješne proljetne premijere predstavu za djecu „Ivica i Marica“ rađene prema tekstu Braće Grim, a koju je adaptirao i režirao Zeničanin sa adresom u Vogošći, talentovani mladi glumac Aldin Tucić, ponovo će se naći pred vogošćanskom publikom.

Predstava je dakle projekat, Škole glume za djecu, gdje oni uče i razvijaju glumačke vještine, kreativnosti i scenski nastup. Posebnu vrijednost ovoj predstavi daje činjenica da je riječ o projektu koji nije samo umjetnički, već i edukativni, a ljubav i predan rad rezultirali su sjajnom predstavom za djecu i njihove roditelje što je opet malim glumcima jedno novo i neprocjenjivo iskustvo u umjetničkom i ličnom razvoju.

U predstavi su: Adian Dervišević kao narator, te mali glumci Bilal i Nejla Zukanović, Nedžla Mešanović, Džan Prnjavorac, Ian Selimović, Emina Durak, Hana Velić, Aiša Kuldija, Dalia Tucić te Benjamin Sirovina i svi vas oni pozivaju na predstavu koja u okviru ovogodišnje manifestacije “Vogošćanski dani 2026” igra u kino sali JU KSC Vogošća 10. 06. 2026.godine u 18.00 sati.