VOGOŠĆA ZASIJALA PRAZNIČNIM SJAJEM

Nakon što je proteklih dana započelo praznično ukrašavanje Vogošće, naša mala lokalna zajedica sad je i dobila svoje novogodišnje ruho ukrašeni su vogošćanski parkovi, ulice, raskrsnice. Osam jedinstvenih vizualnih svjetlećih priča koje oblikuje čarobnu atmosferu i poseban praznični ambijent, ovo je još jedno podsjećanje na skori dolazak Nove godine.

Praznična rasvjeta bit će postavljena i duž Jošaničke ulice, Igmanske, naših parkova, mostića i slično. Prethodno je ukrašen i trg ispred JU KSC Vogosca, gdje su postavljene lampice, snješko bijelić i druge dekoracije koje stvaraju romantičnu i nešto mirniju atmosferu sa novogodišnjim štihom.