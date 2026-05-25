NAČELNIK MIGDAD HASANOVIĆ UPRILIČIO PRIJEM ZA  MININOGOMETNOG REPREZENTATIVCA MUHAMEDA TIHIĆA

Mininogomet u našoj zemlji posljednjih godina doživljava pravu ekspanziju, a veliku zaslugu za to imaju proslavljeni nogometni reprezentativci BiH, koji su se priključili ovoj priči. Jedan od onih koji će predstavljati Vogošću na predstojećem prvenstvu je i Muhamed Tihić za koga je danas upriličen prijem u Općini Vogošća.

Načelnik Hasanović je ponosan što će Mudamed predstavljati Vogošću na prvenstvu, poželio mu je sreću i naglasio da će u buduće podržavati njegov predan rad.

I ove godine na spisku pozvanih su brojna poznata imena iz reprezentacije BiH, ali i sa bh. terena, kako u nogometu, tako i u futsalu.

Na spisku nema dosadašnjeg kapitena reprezentacije Senijada Ibričića, koji je nedavno preuzeo nove obaveze u Sloveniji, a lider reprezentacije na Evropskom prvenstvu bit će Haris Medunjanin, proslavljeni nogometni Zmaj.

Što se samog Evropskog prvenstva tiče, BiH je nedavno saznala protivnike u grupi. Igrat ćemo u grupi A zajedno s domaćinom Slovačkom, Crnom Gorom i Grčkom.

Evropsko prvenstvo se igra od 27. maja do 4. juna u Bratislavi (Slovačka).