OŠ “ZAJKO DELIĆ” PROSLAVILA DAN ŠKOLE

Prikladnim programom u OŠ “Zajko Delić” je obilježen Dan škole. U programu su učestvovala djeca svih razreda, te kroz zanimljive recitacije, igrokaze, dramske prikaze pokazali svoju kreativnost i trud uložen u svaku tačku.

Brojne generacije prošle su kroz ovu školu i stekle zavidno znanje i ostvarili neke od svojih snova. Direktor škole Almer Begić ističe da su ponosni na ostvarene rezultate.

Jedna od najstarijih odgojno-obrazovnih ustanova na području naše općine ispratila je brojne generacije koje su dale veliki doprinos razvoju našeg kraja ali i BiH. Osnovana je davne 1939. godine. O rezultatima rada i uspjesima koje postižu učenici i nastavnici govorilo se u okviru programa u kojem su nastupili učenici svih razreda.