OBILJEŽENA 34. GODIŠNJICA “BITKA ZA KRŠE”

U vogošćanskom naselju Krše obilježena je 34. godišnjica od napada na ovo naselje u kojem su zvjerski ubijeni Ismet, Ibro i Ramiz Kršo, Asim Mršo i Ahmed Piknjač.

Učenjem Fatihe i polaganjem cvijeća, uz prigodan kulturno-historijski program, građani naselja Krše ali i stanovnici s drugih područja Vogošće prisjetili su se 25. maja 1992. godine i zločina kojeg su počinile dojučerašnje komšije i srpski zločinci.

Na današnji dan, koji se obilježava i kao Dan Mjesne zajednice Vogošća I, prije 34 godine živote za odbranu svojih porodica, komšija i domovine položili su Zlatni ljiljani, Amel Bečković i Merzuk Feriz.

Počast svim nastradalim u zločinu kao i svim šehidima i poginulim borcima s područja mjesne zajednice Vogošća I odale su njihove porodice, prijatelji, komšije saborci ali i predstavnici lokalne vlasti i političkih partija, a imena poginulih pročitala je Nela Kovačević.

Brojnu delegaciju Općine Vogošća predvodio je načelnik Migdad Hasanović, koji je u svom obraćanju prisutnima još jednom naglasio koliko je važna kultura sjećanja .

Centralnu manifestaciju obilježavanja uveličali su i učenici vogošćanskih osnovnih škola “Zahid Baručija” i “Mirsad Prnjavorac” s literarnim radovima na temu stradanja stanovnika naselja Krše i “Bitke za Krše”. Najbolji rad od učenika OŠ “Mirsad Prnjavorac” napisala je Nadža Fazlić. Rad Esme Gljiva osvojio je drugo, dok je Ajla Kršo osvojila treće mjesto. Nur Eminović iz OŠ “Zahid Baručija” pripala je nagrada za prvo mjesto. Esma Hrnčić je osvojila drugo, a treća je bila Lamija Ljutović.

Već tradicionalna atletska trka i ove je godine oplemenila centralni dio manifestacije 34. godišnjice “Bitka za Krše”, kojoj je prethodilo je i polaganje cvijeća na Centralnom spomeniku šehidima i poginuli borcima općine Vogošća ali i na spomen obilježju na stadionu “Hakija Mršo” te spomen-ploči na Osnovnoj školi “Zahid Baručija”.

Najbrži u konkurenciji muškaraca bio je Almir Osmanović. Drugi kroz cilj je prošao Tarik Delić, a treći Berin Šišić. Kod djevojčica je pobijedila Sara Žero, a osvajanjem drugom mjesta na utrci svestranost je pokala Nadža Fazlić, dok je treća kroz cilj prošla Irma Nuhanović.