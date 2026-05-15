OU“AKTIVA 2014”ORGANIZUJE  PRVOMAJSKI MALONOGOMETNI TURNIR

Omladinsko udruženje „Aktiva 2014“ uz podršku Općine Vogošća deseti put organizuje Tradicionalni prvomajski turnir koji će biti održan u dvorani OŠ „Porodice ef. Ramić“ . Na ovom turniru učestvuje 17 ekipa sa područja općina Vogošća i Ilijaš.

Prvog dana vikenda igraju se utakmice osmine i četvrtine finala, dok su polufinalni mečevi, za treće mjesto i finale planirani za nedjelju u 17:30h.

Predsjednik organizacionog odbora turnira zahvalio se svima koji su pomogli da se i ove godine nastavi tradicija. Uputili su poziv svim građanima da svojim prisustvom daju podršku ovom sportskom događaju.