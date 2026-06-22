VEČER FOLKLORA, TRADICIJE I IGRE ODUŠEVILA PUBLIKU NA VOGOŠĆANSKIM DANIMA

Publika je imala priliku uživati u posebnoj večeri posvećenoj folkloru, tradiciji i kulturnoj baštini, u kojoj je zapažen nastup imalo Kulturno-umjetničko društvo Vogošća. Uz domaćine, publici su se predstavili i gosti KUD Proleter Sarajevo i KUD Baščaršija, koji su svojim nastupima dodatno obogatili program i večer pretvorili u istinski praznik igre, pjesme i tradicije.

Na sceni su se smjenjivali ritam, pokret, osmijesi i raskoš narodnih nošnji, a svaka koreografija nosila je sa sobom dio tradicije, običaja i kulturnog identiteta naših prostora. Upravo to i jeste najveća vrijednost ovakvih nastupa, kroz igru, ples i pjesmu pokazati ljepotu naslijeđa, sačuvati autentičnost narodnog stvaralaštva i prenijeti je na mlađe generacije. Publika je s velikom pažnjom pratila svaki segment programa, prepoznajući trud, uigranost i ljubav koju članovi kulturno-umjetničkih društava ulažu u očuvanje tradicije.

Poseban pečat večeri dali su članovi KUD-a Vogošća, koji su još jednom pokazali koliko im znači njegovanje kulturne baštine, predstavljanje narodnih običaja i čuvanje tradicije kroz folklor. Njihov nastup bio je ispunjen emocijom, ponosom i snažnom željom da publici približe ljepotu narodne igre i nošnje, ali i da pokažu koliko folklor može biti snažan spoj umjetnosti, identiteta i zajedništva.

Značajan doprinos ovoj večeri dali su i KUD Proleter Sarajevo te KUD Baščaršija, čiji su nastupi unijeli dodatnu raznolikost, energiju i bogatstvo folklornog izraza. Zajedno su priredili večer ispunjenu tradicijom, pjesmom, plesom i duhom zajedništva, potvrđujući koliko kulturno-umjetnička društva imaju važnu ulogu u očuvanju onoga što nas povezuje i predstavlja.

Oduševljena publika, veliki aplauzi i sjajna atmosfera još jednom su pokazali da ovakvi sadržaji imaju posebno mjesto u programu Vogošćanskih dana. Večer folklora ostavila je snažan utisak na sve prisutne, podsjećajući da tradicija živi upravo onda kada se s ljubavlju prenosi, njeguje i dijeli s publikom.