NOVE MJERE I STROŽIJE KAZNE ZA SAOBRAĆAJNE PREKRŠAJE: CILJ JE ZAUSTAVITI BAHATU VOŽNJU I SAČUVATI LJUDSKE ŽIVOTE

Sigurnost građana u saobraćaju postaje jedan od ključnih prioriteta nadležnih institucija, a nove mjere i strožije kazne za saobraćajne prekršaje predstavljaju pokušaj odlučnije borbe protiv nesavjesnih vozača koji svakodnevno ugrožavaju živote na cestama. O ovoj temi razgovarali smo sa ministrom unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, Admirom Katicom, koji ističe da cilj novih zakonskih rješenja nije represija radi kažnjavanja, već prevencija tragedija i podizanje nivoa odgovornosti među svim učesnicima u saobraćaju.

Kako je naglašeno, sve češći slučajevi bahate vožnje, prekoračenja brzine, korištenja mobilnih telefona tokom vožnje, vožnje pod utjecajem alkohola i opojnih droga, kao i veliki broj teških saobraćajnih nesreća sa smrtnim ishodima, zahtijevali su hitniji i odlučniji odgovor institucija.

„Naš osnovni cilj je zaštita života građana. Ne želimo da kazne budu same sebi svrha, već da djeluju preventivno i pošalju jasnu poruku da neodgovorno ponašanje u saobraćaju neće biti tolerisano“, poručio je ministar Katica tokom razgovora.

Prema novim mjerama, posebna pažnja usmjerena je na sankcionisanje tzv. obijesne ili bahate vožnje, koja do sada nije bila jasno definisana kroz zakonske odredbe. Vozači koji grubim kršenjem propisa ugroze sigurnost drugih učesnika u saobraćaju suočit će se sa znatno većim novčanim kaznama, zabranama upravljanja motornim vozilom i dodatnim kaznenim bodovima.

Pored toga, strožije će se kažnjavati korištenje mobilnog telefona tokom vožnje, nevezivanje sigurnosnog pojasa, izazivanje nesreće korištenjem telefona, vožnja pod utjecajem alkohola iznad dozvoljenih granica, kao i vožnja pod dejstvom narkotika. Posebno ozbiljnim prekršajem smatra se odbijanje alkotestiranja ili testiranja na prisustvo opojnih droga, što će također nositi ozbiljne posljedice za vozače.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova ističu da ranije kaznene odredbe često nisu bile dovoljne da odvrate vozače od rizičnog ponašanja, te da je praksa pokazala kako pojedini prekršioci svjesno nastavljaju ugrožavati sigurnost drugih, računajući na blage sankcije. Upravo zbog toga, pooštravanje kazni vidi se kao neophodan korak ka uspostavljanju veće discipline u saobraćaju.

Ministar Katica naglašava da statistike saobraćajnih nesreća jasno pokazuju koliko neodgovorno ponašanje za volanom može biti pogubno. Jedan trenutak nepažnje, pogled na ekran mobilnog telefona ili odluka da se sjedne za volan pod utjecajem alkohola može dovesti do posljedica koje nepovratno mijenjaju živote porodica i zajednice.

Poseban apel upućen je mladim vozačima, ali i svim učesnicima u saobraćaju, da poštuju pravila, ograničenja brzine i saobraćajnu signalizaciju, te da vožnji pristupaju odgovorno i savjesno.

Nadležni vjeruju da će kombinacija strožijih kazni, pojačanih kontrola na cestama i preventivnih aktivnosti doprinijeti smanjenju broja nesreća i povećanju sigurnosti svih građana.

Na kraju, poruka je jasna: budite odgovorni i oprezni u saobraćaju. Poštujte propise, ne koristite mobilni telefon tokom vožnje, vežite sigurnosni pojas i nikada ne sjedajte za volan pod utjecajem alkohola ili narkotika. Čuvajte svoj život, ali i živote drugih učesnika u saobraćaju. Nijedna poruka, žurba ili nepromišljena odluka nisu vrijedni tragedije koja može uslijediti. Sigurnost počinje od svakoga od nas.