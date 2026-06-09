ELVIR HALILOVIĆ PROMOVISAO KNJIGU “SREBRENKO I DRUGE PRIČE IZ SRCOLIKE ZEMLJE”

U okviru manifestacije “Vogošćanski dani 2026” održana je promocija knjige “ Srebrenko i druge priče iz srcolike zemlje”. Nije ovo bila klasična promocija u okviru koje su recenzent i autor govorili o djelu koje promovišu. Uistinu, ovo je bila interaktivna radionica u okviru koje su mališani uživali u vrlo poučnim pričama ali i u razgovoru sa autorom koji ih je podsticao da i oni jednog dana krenu njegovim stopama.

Knjiga „Srebrenko i druge priče iz srcolike zemlje“ je nastavak Elvirove knjige „Priče iz srcolike zemlje“ u okviru koje je objavio još trinaest, vrlo poučnih priča, o znamenitostima naše domovine Bosne i Hercegovine sa jasnom uputom da mališanima one budu podstrek za nastavak istraživanja prirodnih i drugih ljepota naše zemlje. Nastojao je mališane zabaviti, nasmijati, možda malo i rastužiti, ali i da ih podsjeti na neke stvari koje već znaju, ali i podstaći da što šta novo nauče. Naravno, u knjizi nije sve rekao. Želio je samo raspaliti maštu čitaoca lkako bi i oni ponešto otkrili novo.

-Knjige kriju čaroliju, kaže Elvir Halilović. A te čarolije otkrivaju ih samo onima koji maštaju. Zato i ovi knjigu treba čitati i maštati.

Inače, iza Elvira je i knjiga “Bilježnica gospodina Kaktusa”, te nekoliko multimedijalnih edukativnih slikovnica. Njegove priče i pjesme objavljivane su u brojnim zbornicima u našoj zemlji i regionu.

-Cilj mi je da kod mališana promovišem vrijednosti čitanja, ljubav prema domovini, empatiju… da ih pokrenem da i sami sanjaju i maštaju, pišu i crtaju, kaže Elvir.