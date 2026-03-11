NOVI UDAR NA VOZAČE, DIZEL IZNAD 3 KM

Poskupljenje dizela iznad tri konvertibilne marke po litru izazvalo je burne reakcije među vozačima širom Sarajeva. I dok stručnjaci upozoravaju da su globalna kretanja na tržištu nafte glavni razlog rasta cijena, građani strahuju da bi novi udar na kućni budžet mogao dodatno otežati svakodnevni život.

Kako bismo provjerili kako građani gledaju na najnovije poskupljenje razgovarali smo sa stanovnicima Vogošće.

„Iskreno ovo je već previše. Svaki mjesec nešto poskupi, a plate ostaju iste. Auto mi treba za posao a ne za alternativu“, rekao je jedan od građana.

Mnogi ističu da je prelazak granice od tri marke psihološki težak trenutak za vozače.

„Kad gorivo poskupi, odmah poskupi i prevoz i roba u prodavnicama. Na kraju sve mi plaćamo, građani“, kazala je jedna stanovnica Vogošće.

Drugi upozoravaju da rast cijena goriva pokreće lančano poskupljenje gotovo svega ostalog.

Podsjetimo, cijena dizela na pojedinim pumpama u Sarajevu jutros je prvi put premašila tri konvertibilne marke po litru. Stručnjaci upozoravaju da bi, ukoliko se nestabilnost na globalnom tržištu nastavi, cijene bi mogle dodatno rasti i u narednom periodu.