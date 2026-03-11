UČENICI OŠ „ZAHID BARUČIJA“ PRVI NA OPĆINSKOM TAKMIČENJU IZ ROBOTIKE

Na nedavno održanom općinskom takmičenju iz robotike učenici iz OŠ „Zahid Baručija“ zauzeli su 1. mjesto. U školi su ponosni uspjehom mladih robotičara koji su dostojno predstavili svoju školu. Napravili su robota i program koji mu daje upute da se kreće određenom putanjom.

Uspjesi se ostvaruju jer učenici vole robotiku, ali i zbog toga jer u OŠ „Zahid Baručija“ imaju odlične uslove za rad sekcije.

Uspjeh učenika rezultat je kontinuiranog rada I predanosti, ali I stručnog vodstva nastavnice Lejle Kavazbašić, koja ih je s mnogo truda i entuzijazma pripremala i za ovo takmičenje.

Na ovaj način osnovci se uvode u informacione tehnologije i programiranje, a pobjednička ekipa jučer je školu i Općinu predstavljala na kantonalnom takmičenju iz robotike.