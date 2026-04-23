UČENICI OŠ „MIRSAD PRNJAVORAC“ OBILJEŽILI DAN PLANETE ZEMLJE

U OŠ „Mirsad Prnjavorac “ 22. april Dan planete zemlje obilježava se kroz nekoliko različitih aktivnosti. U tim aktivnostima, u kojima su učestvovali nastavnici i njihovi učenici, nastoje skrenuti pažnju ljudi i djece na porast globalnog onečišćenja i zatopljenja koja prijete na Zemlji.

Učenici drugog i petog razreda danas su sadili cvijeće, od kesa pripremali kostime te kroz radionicu obilježili Dan planete uzt poruku “Za ljepši svijet posada jedan cvijet”.

Cilj je da djeca spoznaju da ljudi nisu iznad niti izvan prirode već sastavni dio nje i da djeca shvate da svi dijelimo zajedničku odgovornost za brigu i očuvanje naše dragocjene planete.