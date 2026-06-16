OBILJEŽEN DAN PORODICA NESTALIH OPĆINE VOGOŠĆA: POTRAGA ZA 58 VOGOŠĆANA JOŠ TRAJE

Simbolično, pet do dvanaest, kod Spomen obilježja u Mjesnoj zajednici Semizovac, obilježen je 16. juni, Dan porodica nestalih Općine Vogošća.

Na ovoj prigodnoj manifestaciji s koje se već 34 godine upućuju apeli nadležnima za pomoć u traženju nestalih na području općine Vogošća tokom odbrambeno-oslobodilačkog rata u Bosni i Hercegovini, a koje su agresori zatočili, maltretirali i mučili, a potom odveli u nepoznato te se o njihovoj sudbini ni danas ništa ne zna.

Predsjednica Udruženja porodica nestalih Općine Vogošća, Ema Ćekić, emotivno je govorila o nestalim Vogošćanima za kojima se poslije 34 godine i dalje traga, te po ko zna koji put uputila apel na sve ako imaju bilo kakve informacije o nestale da ih obznane. Ćekić se zahvalila svima koji su kroz protekle više od tri decenije bili podrška Udruženju porodica nestalih Općine Vogošća.

O stradanju 800 zatočenih građana ovog kraja, od kojih njih 400 danas nije među živima i o 58 onih koji još nisu pronađeni govorio je i Općinski načelnik Migdad Hasanović, naglasivši da su mnogi od onih koji još nisu pronađeni usko vezani s jučerašnjim obilježavanjem 35. godišnjice osnivanja Patriotske lige Vogošća.

Hasanović je dodao da će Općina Vogošća i dalje biti podrška porodicama u misiji traženja istine, ali i u rješavanju drugih, statusnih, pitanja i izazova koja su pred njima.

I ove godine upućen je jedinstven apel za pomoć svima onima koji imaju informacije o nestalima da olakšaju porodicama koje još tragaju za svojim najmilijima.

Duška Jurišić, zamjenica ministra za ljudska prava Bosne i Hercegovine, čiji je dio novinarske karijere usko vezan za izvještavanje sa slobodnih vogošćanskih teritorija, naglasila je da informacije o nestalima imaju izvršioci zločina, ali i svjedoci koji nisu direktno učestvovali u zločinu, ali zavjetom šutnje postaju saučesnici u zločinu nakon zločina.

U programu obilježavanja pročitana su imena nestalih osoba iz Semizovca i Svraka koji su 16. juna 1992. godine iz logora Planjina kuća odvedeni u nepoznatom pravcu, a pročitani su i najbolji literarni radovi.

Na kraju obilježavanja, s mosta u rijeku Bosnu ispušteno je cvijeće u znak sjećanje na sve nestale s područja općine Vogošća.