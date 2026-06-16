UDRUŽENJE “SAHAN” PREDSTAVILO BOGATSTVO TRADICIJE U OKVIRU VOGOŠĆANSKIH DANA

U okviru manifestacije „Vogošćanski dani“, danas je održana izložba rukotvorina i tradicionalnih predmeta u organizaciji Udruženje Sahan, koja je okupila brojne posjetioce zainteresirane za očuvanje kulturne baštine, tradicije i ručnog rada.

Izložba je bila prilika da članice udruženja predstave dio svog stvaralaštva, uključujući ručno izrađene predmete, tradicionalne motive i umjetničke radove koji njeguju bosanskohercegovačku kulturnu baštinu. Posjetioci su imali priliku upoznati se s radom udruženja, kao i značajem očuvanja tradicije kroz aktivnosti koje okupljaju žene različitih generacija. Udruženje „Sahan“ već godinama djeluje na promociji kulturnog naslijeđa, organizujući radionice, edukacije i projekte posvećene očuvanju običaja i tradicionalnih vrijednosti.

Prisutnima se tom prilikom obratila predsjednica udruženja, koja je govorila o značaju očuvanja tradicije, zajedništva i aktivnog uključivanja žena u društveni i kulturni život lokalne zajednice. Istaknuto je da ovakvi događaji predstavljaju priliku za promociju vrijednog rada članica, ali i za prenošenje znanja i običaja na mlađe generacije.

Tokom programa obratila se i jedna od članica udruženja, naglašavajući važnost međusobne podrške i zajedničkog djelovanja kroz aktivnosti koje doprinose očuvanju identiteta i tradicije. Posebno je istaknuto zadovoljstvo što je izložba organizovana upravo u okviru manifestacije „Vogošćanski dani“, koja i ove godine okuplja brojne kulturne, sportske i društvene sadržaje za građane svih generacija. Manifestacija traje tokom juna i uključuje raznovrstan program namijenjen široj publici.

Izložba Udruženja „Sahan“ još jednom je pokazala da tradicija, ručni rad i kulturno naslijeđe imaju posebno mjesto u lokalnoj zajednici, te da interes građana za ovakve sadržaje ne jenjava.