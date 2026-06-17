PROMOVISAN ROMAN ZA DJECU I MLADE “EDO U CRTANOM FILMU” BOSANSKOHERCEGOVAČKOG KNJIŽEVNIKA FAHRUDINA KUČUKA

Uvijek rado viđen gost u Vogošći pisac za djecu Fahrudin Kučuk, održao je promociju svoje knjige„Edo u crtanom filmu“ . Promociji knjige prisustvovali su brojni gosti i publika, a autor je govoreći o svojoj knjizi mališane na najljepši način uveo u svijet bajki. Fahrudin Kučuk je jedan od najvažnijih domaćih pisaca za djecu, autor mnogo slikovnica, pjesama i pozorišnih predstava, te direktor Festivala dječije umjetnosti FEDU.

Roman prati dječaka koji zahvaljujući svojoj bujnoj mašti pronalazi način da zakorači u šareni, čarobni svijet animacije i crtanih filmova.

O knjizi je govorila književnica Lidija Sejdinović, a svojom muzičkom pratnjim Ernad Bihorac cijelom događaju je dao poseban pečat. Roman „Edo u crtanom filmu“ nagrađen je na Konkursu Fondacije za izdavaštvo Sarajevo 2011. godine. Objavljen je u izdanju Dobre knjige s recenzijama uvaženih autora Marka Vešovića, Ivana Lovrenovića i Hadžema Hajdarevića.