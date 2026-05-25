SUTRA 18. REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA VOGOŠĆA

Sjednica će se održati u UTORAK, 26.05.2026. godine sa početkom u 10:00 sati u zgradi Općine Vogošća – I sprat, Velika sala.

Za istu je predložen slijedeći:

D N E V N I R E D

1.VijeĆnička pitanja i inicijative

2.Odluka o usvajanju Plana zimskog održavanja puteva na području općine Vogošća u sezoni 2026/2027. godina – Prijedlog

3.Odluka o zakupu stanova Općine Vogošća – Prijedlog

4.Zaključak o davanju mišljenja na Prijedlog Urbanističkog plana za Urbano područje Sarajevo (Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo, Novi Grad, Ilidža i Vogošća) za period od 2016. do 2036.godine – Prijedlog

5.Plan manifestacije privrede, sporta i kulture „Vogošćanski dani 2026“

6.Izvještaj o zimskom održavanju puteva na području općine Vogošća sa finansijskim pokazateljima u sezoni 2025/2026. godina

7.Informacija o stanju vodovodne – kanalizacione mreže od strane KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo na području općine Vogošća za 2025. godinu

8.Informacija o radu sportskih i ostalih udruženja koja se finansiraju iz Budžeta Općine Vogošća za 2025. godinu