UDRUŽENJE PORODICA NESTALIH SUTRA OBILJEŽAVA 16. JUNI DAN NESTALIH OPĆINE VOGOŠĆA

UDRUŽENJE PORODICA NESTALIH SUTRA OBILJEŽAVA 16. JUNI DAN NESTALIH OPĆINE VOGOŠĆA

Advija Tirić

Uz prigodan program, polaganjem cvijeća, učenjem fatihe i simboličnim bacanjem ruža u rijeku Bosnu sutra će biti obilježena još jedna  godišnjica zločina nad stanovnicima nesrpske nacionalnosti sa područja općine Vogošća. Manifestacijom simboličnog naziva „Pet do dvanaest“ i ovaj put se želi poručiti da je krajnje vrijeme da se porodicama žrtava daju informacije o njihovim najdražim.

Predsjednica Udruženja  porodica nestalih općine Vogošća Ema Čekić izrazila je žaljenje na spor proces pronalaska nestalih, kao i svaki put uputila apel da svi zajedno učinimo sve da se ovaj proces ubrza.

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