UDRUŽENJE PORODICA NESTALIH SUTRA OBILJEŽAVA 16. JUNI DAN NESTALIH OPĆINE VOGOŠĆA

Uz prigodan program, polaganjem cvijeća, učenjem fatihe i simboličnim bacanjem ruža u rijeku Bosnu sutra će biti obilježena još jedna godišnjica zločina nad stanovnicima nesrpske nacionalnosti sa područja općine Vogošća. Manifestacijom simboličnog naziva „Pet do dvanaest“ i ovaj put se želi poručiti da je krajnje vrijeme da se porodicama žrtava daju informacije o njihovim najdražim.

Predsjednica Udruženja porodica nestalih općine Vogošća Ema Čekić izrazila je žaljenje na spor proces pronalaska nestalih, kao i svaki put uputila apel da svi zajedno učinimo sve da se ovaj proces ubrza.