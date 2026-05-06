OBILJEŽENA PETA GODIŠNJICA SPOMEN SOBE ŠEHIDIMA I POGINULIM BORCIMA I MUZEJA HRABROSTI

Peta godišnjica Spomen sobe šehida i poginulih boraca općine Vogošća i Muzeja Hrabrosti obilježen je danas u Vogošći, a obilježavanju ovog malog jubileja prisustvovale su brojne zvanice među kojima je bila i delegacija Općine Vogošća koju je predvodio općinski načelnik Migdad Hasanović.

Omer Edo Hadrović ispred nosioca projekta, Udruženja za zaštitu istorijskih vrijednosti “Haber”, zahvalio se svima koji su proteklih godina pomogli u realizaciji ideje, a koja u itekako doprinosi u očuvanje kulture sjećanja na sve šehide i poginule borce s vogošćanskog ratišta, ali i na časnu borbu Armije Republike Bosne i Hercegovine.

Upravni odbor Udruženja “Haber” povodom pete godišnjice rada i djelovanja Muzeja hrabrosti odlučio je uručiti zahvalnice Nermini Memić, OŠ Mirsad Prnjavorac, OŠ Zahid Baručija, OŠ Porodice ef. Ramić, SŠC Vogošća, RTV Vogošća, Hayat TV, Centrotrans d.o.o, Advokatska kancelarija Dženan Alić, Sarajevo Taxi, Enveru Suljagiću, Ahmedu Kobiljaku, Eminu Švrakiću (posthumno), Predragu Lasici (posthumno), Fahrudinu Ražanici (posthumno), Adamiru Raščiću Anetu i načelniku Općine Vogošća Migdadu Hasanoviću.

O samom značaju Muzeja hrabrosti, pred velikim brojem učenika vogošćanskih škola, govorio je upravo načelnik Hasanović.

– Ne budemo li obilježavali važne datume i događaje, i ako se mlađi naraštaji ne budu edukovali u prostorima kao što je Muzej hrabrosti, onda će nam se desiti revizija historije, a to je scenarij koji moramo izbjeći – kazao je načelnik.

U okviru obilježavanja pete godišnjice postojanja Muzeja hrabrosti prikazana je i izložba Nermine Memić, mlade umjetnice i magistrice arhitekture. Nakon zvaničnog dijela programa, kojem su prisustvovali i savjetnici članova Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Komšića i Denisa Bećirovića, gosti su obišli Spomen sobu i Muzej hrabrosti te nastavili druženje.