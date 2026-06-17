OD DANAS NOVE CIJENE GORIVA NA PUMPAMA U BiH

U BiH se već sedmicama bilježi postepeno spuštanje maloprodajnih cijena goriva, prema očekivanju struke zbog aktuelne situacije na Bliskom istoku moguća su dodatna pojeftinjenja od 5 do 10 feninga u narednim danima ukoliko se trend pada cijena na svjetskom tržištu nastavi. Na ulicama našeg rada razgovarali smo sa sugrađanima i pitali ih šta misle o aktuelnim cijenama, Odgovori su može se kazati jednaki kod svih ispitanika i glase da su čak i ovakve cijene građanima u našoj zemlji visoke, te da bi eventualno ukidanje akciza moglo značajno uticati na pad cijena, a samim tim i životni standard građana.

U slučaju daljeg pada cijene barela nafte prema 70 dolara, gorivo bi moglo pasti na cijenu od 2,5 KM po litru. Na kretanje cijena utiče više faktora, uključujući globalnu potražnju, stabilnost tržišta i kurs dolara, zbog čega se brze i drastične promjene ne očekuju.