ODRŽANA KOMEMORACIJA POVODOM SMRTI DIREKTORA OŠ „ZAJKO DELIĆ“ ALMERA BEGIĆA

Povodom iznenadne smrti Almera Begića, dugogodišnjeg prosvjetnog radnika i direktora Osnovne škole „Zajko Delić“ sa Kobilje Glave, danas je u prostorijama škole održana komemoracija na kojoj su se od njega oprostili članovi porodice, prijatelji, saradnici, kolege, učenici i brojni građani.

U prisustvu velikog broja ljudi koji su ga poznavali i poštovali, evocirane su uspomene na njegov život, rad i doprinos obrazovanju i razvoju škole. O Almeru Begiću govorili su članovi porodice, prijatelji, saradnici, predstavnici obrazovnih institucija, kao i načelnik općine sa saradnicima. U svojim obraćanjima istakli su njegovu profesionalnost, odgovornost, posvećenost poslu, ali prije svega ljudskost, toplinu i spremnost da uvijek pruži pomoć i podršku onima kojima je bila potrebna.

Posebno emotivni bili su trenuci kada su se od svog direktora oprostili učenici i kolege, koji su naglasili da je svojim odnosom prema ljudima, vedrim duhom i iskrenim osmijehom ostavio neizbrisiv trag u njihovim životima. Istaknuto je da je bio osoba koja je vjerovala u znanje, odgoj i zajedništvo, te da je svojim radom i zalaganjem dao veliki doprinos unapređenju obrazovnog procesa i stvaranju boljih uslova za učenike i nastavno osoblje.

Iznenadni odlazak Almera Begića duboko je potresao školsku zajednicu, ali i širu društvenu zajednicu u kojoj je bio prepoznat kao vrijedan, čestit i predan čovjek. Brojni prisutni nisu krili emocije prisjećajući se zajedničkih trenutaka i saradnje koju su imali s njim tokom godina.

Dženaza Almeru Begiću bit će klanjana danas u 14 sati, kada će se porodica, prijatelji, kolege i poznanici posljednji put oprostiti od čovjeka koji je svojim radom, karakterom i ljudskošću ostavio dubok trag među svima koji su ga poznavali.

RTV Vogošća Almera Begića pamtit će kao iskrenog prijatelja medija, čovjeka otvorenog za saradnju, vedrog duha i velikog srca. Njegov odlazak predstavlja nenadoknadiv gubitak za porodicu, školu i zajednicu. Porodici, prijateljima i svim ožalošćenima upućujemo iskreno saučešće, uz želju da uspomena na njega živi kroz dobra djela i trag koji je ostavio iza sebe. Neka mu je vječni rahmet.