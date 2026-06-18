VOGOŠĆANI U IŠČEKIVANJU POZITIVNOG REZULTATA VEČERAŠNJE UTAKMICE

Vogošća je danas kao i ostatak naše domovine u navijačkoj atmosferi, a povod je utakmice koju Zmajevi igraju protiv Švicarske na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu. Vogošćanskim ulicama viore se zastave BiH, automobili su okičeni zastavama BiH, a građani šetaju u dresovima naše reprezentacije. Na ulicama našeg grada napravili smo anketu i pitali naše sugrađane kakva su očekivanja, svi anketirani mišljena su da će naši momci protiv Švicarske upisati pobjedu i povoljnim rezultatom nastaviti svoj put na svjetskom prvenstvu.

Večerašnju utakmicu u kojoj se sataju reprezentacije BiH i ŠVICARSKE, građani mogu pratiti na otvorenoj sceni ispred JU KSC Vogošća,