NA MEZARJU TIHOVIĆI 4. JULA BIĆE OBAVLJENA DŽENAZA I UKOP JOŠ JEDNE ŽRTVE UBIJENE JULA 1992. GODINE

U Općini Vogošća traga se još za 58 nestalih osoba. Udruženje “Porodica nestalih Općine Vogošća” u protekloj godini radilo je na redovnim aktivnostima obilježavanja godišnjica, ali i pokušajima da se otkriju nove masovne grobnice, te procesuiraju ratni zločinci.

Svakog 4. jula porodice ubijenih, predstavnici udruženja općine Vogošća i građani prisjećaju se datuma kada je tog 4. jula 1992. godine za samo jedan dan ubijeno 30 mještana Tihovića.

Na Šehidskom mezarju Tihovići konačan smiraj prošle godine pronašlo je 11 nedužno ubijenih mještana Tihovića, a ovog 4. jula biće dženaza i ukop još jedne identifikovane žrtve a to je Džemo Hadžić.

Biće to još jedno bolno sjećanje na ovaj i sve druge zločine uz poruku da se od istine neće odustati, jer se za 58 Vogošćana ni danas ništa ne zna, kazala je Ema Čekić predsjednica udruženja porodica nestalih Vogošća.

Stotine porodica i danas žive s teretom prazne stolice i tišine za porodičnim stolom, dok i dalje čekaju istinu, dostojanstvo i završetak višedecenijske agonije.

Predsjednica Udruženja porodica nestalih Općine Vogošća Ema Čekić naglasila je značaj obilježavanja ovakvih godišnjica, ističući da su one prilika da se sačuva sjećanje na nestale, oda počast njihovoj žrtvi i podsjeti na važnost istine i pravde.