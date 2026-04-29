SUTRA 17. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA VOGOŠĆA

Sjednica će se održati sutra sa početkom u 10:00 sati u zgradi Općine Vogošća – I sprat, Velika sala.

Za istu je predložen sledeći:

D N E V N I R E D

1. Vijećnička pitanja i inicijative

2.Odluka o dodjeli priznanja Općine Vogošća za 2026. Godinu

3.Odluka o pristupanju izradi Izmjena i dopuna Regulacionog plana „Barica“ – A faza -stambeno-poslovni objekat na k.č.255 k.o.Hotonj (Skraćeni postupak) – Prijedlog

4.a) Odluka o usvajanju Regulacionog plana „Centar-Vogošća“ – Prijedlog

b) Odluka o provođenju Regulacionog plana „Centar-Vogošća“ – Prijedlog

5. Odluka o stavljanju van snage Odluke o dodjeli u zakup neposrednom pogodbom po osnovu prava prvenstva poslovne prostorije Općine Vogošća u ulici Braće Kršo bb („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 2/26) – Prijedlog

6.Odluka o dodjeli u zakup neposrednom pogodbom po osnovu prava prvenstva poslovne prostorije Općine Vogošća u ulici Braće Kršo bb – Prijedlog

7.Odluka o dodjeli u zakup poslovne prostorije u ulici Skendera Kulenovića broj 59

8.Informacija o utrošku dodjeljenih budžetskih sredstava boračkim udruženjima za 2025.godinu

9.Informacija o ostvarenim prihodima i izvršenim rashodima Budžeta Općine Vogošća za period 01.01. – 31.03.2026. godine

10.Informacija o stanju vodovodne – kanalizacione mreže od strane KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo na području općine Vogošća za 2025. godinu

11.Informacija o stanju elektro mreže na području općine Vogošća za 2025. godinu uz Plan i program JP „Elektroprivreda Bosne i Hercegovine“ – Elektrodistribucija Sarajevo za 2026. godinu

12.Informacija o planovima održavanja komunalne higijene i zelenih površina, KJKP „RAD“ i 13.KJKP „PARK“ na području općine Vogošća u 2026. godini