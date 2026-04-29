TELEVIZIJA 5 OBILJEŽAVA 10 GODINA USPJEŠNOG RADA

Prije tačno 10 godina, 5. maja 2016. godine, počelo je emitovanje signala Televizije 5. „Uz sve optimistične prognoze i očekivanja, ni slutili nismo da ćemo za sve ove godine pridobiti ovoliku pažnju javnosti u BiH i van nje“, navode iz Televizije 5.

U proteklih 10 godina urađeno je mnogo. Većinu sadržaja ove televizije moguće je pronaći na njihovom YouTube kanalu. Uoči nastupa ramazana, program Televizije 5 već godinama dostavlja se televizijama širom BiH i regiona, čime se doprinosi obogaćivanju njihovih ramazanskih programa. Broj tih TV kuća premašuje 25, a do sada je isporučeno više od hiljadu sati programa visokog kvaliteta.

„U domenu vjerskog programa naša nastojanja idu u smjeru da kroz različite programske forme i sadržaje damo prostor velikom broju imama, hatiba, daija, vjeroučitelja, muallima i profesora. Na tom smo putu, s nešto dužom ili kraćom minutažom, do sada ugostili više od 450 uposlenika i aktivista Zajednice.

Posebnu pažnju posvetili smo afirmaciji bosanskog jezika i književnosti. Do sada smo snimili serijale ‘Knjiga, riječ, razgovor’ i ‘Biserje’, dok je u pripremi najobimniji serijal iz ove kategorije – ‘Učionica bosanskog jezika’“, izjavio je Ismir Karaga, osnivač i suvlasnik TV 5.

U više od 250 snimljenih epizoda dijaloških serijala „Ništa lično“, „Rezime“ i „Razgovor s povodom“, gledatelji su imali priliku upoznati se sa životnim pričama i aktivizmom stotina gostiju.

Signal Televizije 5 danas je dostupan putem 30 kablovskih i IPTV operatera u BiH, regionu i dijaspori.

Upućujemo iskrene čestitke kolegama iz Televizije 5 povodom ove značajne godišnjice.