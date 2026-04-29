SVRAČANI ĆE I OVE GODINE OBILJEŽITI GODIŠNJICU NAPADA NA OVO NASELJE

U organizaciji Udruženja građana “Svračani”, u vogošćanskom naselju Svrake u subotu 02.maja će biti održana manifestacija “Sjećanje na drugi maj 1992. godine, dan napada na Svrake”.

Godišnjica napada na Svrake i nakon 34 godine bolno je sjećanje svim Svračanima i stanovnicima Semizovca na strahote koje su preživjeli tog 2. maja 1992. godine i danima koji su uslijedili nakon tog dana.

Protokolom je predviđeno da manifestacija počne u 10:55, kao simbolično podsjećanje na napad koji je bio u 22:55 minuta.