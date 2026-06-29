SUTRA 19. REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA VOGOŠĆA

Sjednica će se održati u UTORAK, 30.06.2026. godine sa početkom u 10: 00 sati u zgradi Općine Vogošća – I sprat, Velika sala.

Za sjednicu je predložen slijedeći:

D N E V N I R E D

Vijećnička pitanja i inicijative

1.Odluka o pristupanju izradi izmjena i dopuna Regulacionog plana „Uglješići“ – A faza 2.Izgradnja kotlovnice i reciklažnog dvorišta na parcelama označenim kao k.č.1971, k.č.1972, k.č.1973, k.č.1974, k.č.1975, k.č.1976 i k.č.1977 k.o.Vogošća (skraćeni postupak) – Prijedlog

3.Odluka o otpisu zakonskih zateznih kamata dužniku „RE – Inžinjering“ d.o.o.

4.Odluka o dodjeli u zakup poslovne prostorije u ulici Igmanska broj 78 – Prijedlog

5.Odluka o izmjeni Odluke o dodjeli u zakup neposrednom pogodbom po osnovu prava prvenstva poslovne prostorije Općine Vogošća u ulici Igmanska broj 72 – Prijedlog

6.Izvještaj o provedenim aktivnostima na dodjeli stipendija općine Vogošća u školskoj/akademskoj 2025/2026. godini

7.Strategija prema mladima Općine Vogošća 2026.- 2031. godina – Nacrt

8.Informacija o stanju javnog gradskog prevoza na području općine Vogošća