SUTRA 19. REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA VOGOŠĆA
Sjednica će se održati u UTORAK, 30.06.2026. godine sa početkom u 10: 00 sati u zgradi Općine Vogošća – I sprat, Velika sala.
Za sjednicu je predložen slijedeći:
D N E V N I R E D
Vijećnička pitanja i inicijative
1.Odluka o pristupanju izradi izmjena i dopuna Regulacionog plana „Uglješići“ – A faza 2.Izgradnja kotlovnice i reciklažnog dvorišta na parcelama označenim kao k.č.1971, k.č.1972, k.č.1973, k.č.1974, k.č.1975, k.č.1976 i k.č.1977 k.o.Vogošća (skraćeni postupak) – Prijedlog
3.Odluka o otpisu zakonskih zateznih kamata dužniku „RE – Inžinjering“ d.o.o.
4.Odluka o dodjeli u zakup poslovne prostorije u ulici Igmanska broj 78 – Prijedlog
5.Odluka o izmjeni Odluke o dodjeli u zakup neposrednom pogodbom po osnovu prava prvenstva poslovne prostorije Općine Vogošća u ulici Igmanska broj 72 – Prijedlog
6.Izvještaj o provedenim aktivnostima na dodjeli stipendija općine Vogošća u školskoj/akademskoj 2025/2026. godini
7.Strategija prema mladima Općine Vogošća 2026.- 2031. godina – Nacrt
8.Informacija o stanju javnog gradskog prevoza na području općine Vogošća