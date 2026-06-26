SJAJNIM KONCERTOM GRUPE ZABRANJENO PUŠENJE ZAVRŠENA MANIFESTACIJA VOGOŠĆANSKI DANI
Sjajnim koncertom legendarne rock grupe Zabranjeno pušenje na otvorenoj sceni na Trgu branilaca Vogošće zvanično je završena ovogodišnja manifestacija Vogošćanski dani, koja je i ove godine tokom dvadeset dana građanima ponudila bogat i raznovrstan program kulturnih, sportskih, zabavnih i društvenih sadržaja.
Manifestacija je trajala od 5. do 25. juna, a završna noć okupila je veliki broj posjetilaca koji su uživali u bezvremenskim hitovima jednog od najpoznatijih regionalnih rock bendova.
Treba naglasiti da su tokom trajanja manifestacije organizovani koncerti, pozorišne predstave, promocije knjiga, sportski događaji, programi za djecu, nastupi kulturno-umjetničkih društava, inkluzivne radionice, a na otvorenoj sceni, na Trgu branilaca Vogošće pratile su se i utakmice fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine na Svjetskom prvenstvu
Ovogodišnji Vogošćanski dani još jednom su potvrdili status jedne od najznačajnijih manifestacija na području općine Vogošća.