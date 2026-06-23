SVEČANO I EMOTIVNO : OŠ “PORODICE EF. RAMIĆ” ISPRATILA JOŠ JEDNU GENERACIJU MATURANTA

OŠ ”Porodice ef. Ramić” ispratila je još jednu generaciju maturanata. U svečanim haljinama i odijelima prolazili su mladići i djevojke ponosni na svoje dosadašnje uspjehe. Matursko veče je dugo iščekivani događaj, koji dođe kao kruna za sav uloženi trud i rad. Direktorica škole Aida Karić kaže da je ponosna na svoje maturante. Imaju se čime i pohvaliti jer su tokom osnovnog obrazovanja pokazali odlične rezultate u učenju, vladanju i vannastavnim aktivnostima.

Uzbuđeni zbog večeri koju su željno čekali maturanti su stali pred našu kameru i sa nama podijelili emocije. Kažu da će ponijeti najljepše uspomene iz škole i da će prijateljstva koja su stekli trajati cijeli život.

Vrijeme je da krenu dalje, u nova životna iskustva koja će im donijeti nove obaveze ali i radosti i dužnosti i koristi.

Vogošćanskim maturantima, ali i svim ostalim, želimo mnogo sreće i uspjeha u budućem životu. Neka im se ostvare sve želje i snovi i neka im život ne izbriše osmijeh sa lica.