TAEKWONDO KLUB VICTORY : EMA MAHMUTOVIĆ OSVOJILA ZLATO, EMRA DURMIĆ BRONZU

Takmičarke Taekwondo kluba “Victory” Vogošća ostvarile su zapažen uspjeh na bodovnom turniru Čigra Open 2026 E2, održanom u nedjelju u Zagrebu. Ema Mahmutović osvojila je zlatnu medalju, dok je Emra Durmić osvojila bronzanu medalju. Kadetkinje kluba ostvarile su fantastičan rezultat u pratnji trenera Alena Alića.

Odličan nastup i rezultat koji će sigurno dodatno raditi na samopouzdanju kadetkinja pred Evropsko klupsko prvenstvo.Čestitamo takmičarkama i treneru na sjajnom predstavljanju kluba!