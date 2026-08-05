KK VOGOŠĆA ORGANIZATOR I DOMAĆIN PRVOG TURNIRA U ULIČNOJ KOŠARCI U VOGOŠĆI

KK Vogošća najavljuje prvo izdanje Turnira ulične košarke 3×3 koje će ovoga ljeta probuditi sportski puls našega grada. Ovogodišnje izdanje zakazano je za 07. i 08, augusta tekuće godine i igrat će se na otvorenom ispred Upravne zgrade ” Jasmin Isanović Žuti” JU KSC Vogošća.

Organizator prvog Turnira u uličnoj košarci koja se može smatrati jednim od najbrže rastućih sportova je KK Vogošća, namjera je da događaj u budućnosti preraste u lijepa ljetna druženja i tradiciju koja će okupljati veliki broj košarkaša i zaljubljenika u ovaj sport, a publici dati priliku da uživaju u sportskom nadmetanju i atraktivnoj igri.

S obzirom da se očekuje dolazak takmičara kako iz BiH tako i iz drugih zemalja Hrvatske, Srbije, Turske možemo kazati da turnir već u svom prvom izdanju ima međunarodni karakter. Kompletan ambijet će doživjeti rekonstrukciju i adaptaciju, jer će se instalirati moderna oprema, koševi, tribune, ozvučenje, a sve će biti propračeno DJ mixevima uživo!

Za sada je poznato učešće 24 ekipe, kako je poziv još uvijek otvoren očekuje se da bi broj učesnika moga biti i veći. Svi susreti igrat će se po službenim pravilima FIBA 3×3.