U PONEDJELJAK OBILJEŽAVANJE 34. GODIŠNJICE BITKE ZA ORLIĆ

34. godišnjica „Bitke za Orlić“ i ove godine biće obilježena na platou ispred prostorija MZ Kobilja Glava, u organizaciji JOB „Unije Veterana“ uz podršku Općine Vogošća. Svaki 8. juni podsjeća na jednu od najvažnijih pobjeda koje su ostvarili vogošćanski borci sa saborcima iz Velešića i Pofalića u odbrani slobodnih teritorija Vogošće i Sarajeva.

Centralna manifestacija u povodu godišnjice „Bitke za Orlić“ biće održana u ponedjeljak 8.juna, u 11:30 sati na platou ispred prostorija MZ Kobilja Glava. Delegacije će položiti cvijeće i odati počast šehidima i poginulim borcima na Spomen nišanu sa imenima šehida Kobilje Glave. Među njih 99 su i imena Nihad Tihić, Medin Ramović, Haris Čampara, Vehbija Hadžić, Senad Škoro, Senad Pohara, Šaćir Demirović i Kasim Gološ koji su poginuli 8. juna 1992. godine na Orliću.