NAČELNIK HASANOVIĆ DODJELIO DIPLOME NAJUSPJEŠNIJIM OSNOVCIMA SA OPĆINSKIH TAKMIČENJA

U Sali Općinskog vijeća Vogošća upriličena je dodjela diploma i prigodnih nagrada učenicima i školama za održana općinska takmičenja osnovnih škola s područja općine Vogošća u školskoj 2025./2026. godini, a na osnovu Kalendara takmičenja Ministarstva za odogoj i obrazovanje Kantona Sarajevo.

Diplome učenicima, kao i zahvalnice njihovim nastavnicima, uručio je Općinski načelnik Migdad Hasanović.

Osim diploma, Općina Vogošća je novčano nagradila sve učenike koji su ostvarili plasman u pojedinačnim takmičenjima, dok su novčane nagrade za ekipa takmičenja pripale školama.

Vrijedi naglasiti da su učenici vogošćanskih osnovnih škola ostvarili zapažene rezultate i na svim višim nivoima takmičenja.