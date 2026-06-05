NAČELNIK HASANOVIĆ DODJELIO DIPLOME NAJUSPJEŠNIJIM OSNOVCIMA SA OPĆINSKIH TAKMIČENJA
U Sali Općinskog vijeća Vogošća upriličena je dodjela diploma i prigodnih nagrada učenicima i školama za održana općinska takmičenja osnovnih škola s područja općine Vogošća u školskoj 2025./2026. godini, a na osnovu Kalendara takmičenja Ministarstva za odogoj i obrazovanje Kantona Sarajevo.
Diplome učenicima, kao i zahvalnice njihovim nastavnicima, uručio je Općinski načelnik Migdad Hasanović.
Osim diploma, Općina Vogošća je novčano nagradila sve učenike koji su ostvarili plasman u pojedinačnim takmičenjima, dok su novčane nagrade za ekipa takmičenja pripale školama.
Vrijedi naglasiti da su učenici vogošćanskih osnovnih škola ostvarili zapažene rezultate i na svim višim nivoima takmičenja.