U VOGOŠĆI ODRŽAN SASTANAK O NASTAVKU UREĐENJA KORITA RIJEKE BOSNE

Načelnik Općine Vogošća Migdad Hasanović i njegovi saradnici održali su važan sastanak s predstavnicima Agencija za vodno područje rijeke Save i Svjetske banke, a glavna tema sastanka bila je nastavak uređenja desne obale rijeke Bosne.

Na sastanku je zaključeno da je neophodno što prije riješiti sve potencijalne izazove kako bi se aktivno počelo raditi na drugoj fazi uređenja desne obale korita rijeke Bosne, a koji će biti finansiran iz sredstava Svjetske banke.

– Drago mi je da smo definisali prioritete vezane za drugu fazu uređenja desne obale rijeke Bosne, koja za Općinu Vogošća predstavlja jedan od prioriteta kada je riječ o sigurnosti naših građana ali i zaštiti njihovih života i materijalnih dobara – kazao je načelnik Općine Vogošća Migdad Hasanović, te dodao:

– Utvrdili smo naredne korake i nastojat ćemo ih brzo realizirati kako bi se što prije stekli svi neophodni preduslovi za raspisivanje tendera za početak radova na drugoj fazi uređenja korita rijeke Bosne.

U kojoj dužini će biti regulisana Bosnina desna obala zavisiti će o blagovremeno riješenim imovinsko-pravnim odnosima.

Vrijedi napomenuti da je kroz prvu fazu uređenja, u ulici Željeznička stanica uzvodno od mosta za Svrake, regulisano oko 400 metara obale, za šta je Agencija za vodno područje rijeke Save izdvojila oko 700.000 KM, dok je Općina Vogošća riješila imovinsko-pravne odnose i izdala građevinsku dozvolu.

Sastanku su ispred Agencije za vodno područje rijeke Save prisustvovali Mirza Bezdrob, Zlatan Hrelja i Deniza Džaka. Svjetsku banku predstavljali Zoran Mičević i Aleksandra Crnogorac, dok su pored načelnika Hasanovića sastanku prisustvovali i njegovi pomoćnici Fetah Kadrić i Admir Merdžanović, kao i Selma Smajić, šefica odsjeka za komunalne poslove Službe za investicije i komunalne poslove Općine Vogošća.