DAN ŠEHIDA: DRUGOG DANA RAMAZANSKOG BAJRAMA SJETIMO SE NAJBOLJIH SINOVA OVE ZEMLJE

Dan šehida u općini Vogošća kao i prethodnih godina bit će obilježen dostojanstveno,drugog dana Ramazanskog bajrama u subotu 21.marta. Pet delegacija koje su formirane posjetit će mezaristane u Kantonu Sarajevo, te u općinama Breza, Ilijaš, Olovo i u Srebrenici.

Prva delegacija posjetit će mezarja Tihovići (08:00), (08:45) Centralno spomen obilježje šehidima i poginulim borcima Vogošća, dva mezarja u Svrakama , Breza I i II (10:15) i Misoča. Centralna manifestacija biće održana u Brezi u 10.30.sati

Druga delegacija će obići mezarja kod Kadrića kuće, Ugorsko i Barica. Okupljanje je u 09:30 sati ispred džamije Ugorsko. Treća delegacija će nakon okupljanja u 09:40 sati kod MZ Kobilja Glava obići mezarja Kobilja Glava, Orlić, Vrbanjuša, Kovači, mezar prvog predsjednika BiH rahmetli Alije Izetbegovića te mezarja Lav i Pomoćni stadion. I ovaj put delegacije iz Vogošće posjetit će mezarja u Olovu (Solun), mezarje Gajevi, te u Srebrenici gdje će se učenjem Jasina i polaganjem cvijeća odati počast svim šehidima Podrinja.