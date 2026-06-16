U VOGOŠĆI PROMOVISANA NOVA KNJIGA ADMIRA DŽANKE „KOJE JE BOJE VUK“

Sinoć je u foajeu KSC Vogošća održana promocija nove knjige našeg poznatog književnika Admira Džanke pod nazivom „Koje je boje vuk“, djela koje je već na prvo predstavljanje izazvalo veliko interesovanje publike i otvorilo prostor za razgovor o književnosti, emocijama i vrijednostima koje često ostaju potisnute u savremenom tempu života.

Nakon zapaženog romana „Moj mačak se zove Greg“, Džanko se ovoga puta odlučio za formu zbirke priča. Iako su priče nastajale i sazrijevale godinama, njihova konačna forma oblikovana je nakon završetka prethodnog romana.

Profesor Mirza Herco u ulozi promotora posebno je ukazao na činjenicu da autor inspiraciju nije tražio u velikim i dalekim temama, nego u onome što često zanemarujemo – iskrenom osmijehu prijatelja, roditeljskom zagrljaju, toplini doma i sitnicama koje životu daju smisao.

Prema njegovim riječima, riječ je o djelu duboko humanih poruka, koje književnost Admira Džanke potvrđuje kao svojevrstan lijek za čovječanstvo previše zaokupljeno materijalnim vrijednostima, a sve udaljenije od suštine.

Sam autor kazao je da je pisanje knjige za njega predstavljalo proces istinskog uživanja, a osnovna intencija bila je prenijeti emociju koja se ne prepoznaje samo očima, već i srcem.

Posebnu simboliku nosi i sam naslov zbirke, koji predstavlja direktnu referencu na Branka Ćopića i njegovu čuvenu „Baštu sljezove boje“. Kroz taj motiv autor propituje različite poglede na svijet, ali i podsjeća na važnost zajedništva i međusobnog razumijevanja.

Promocija je protekla u prijateljskoj i smijehom ispunjenoj atmosferi, uz brojne duhovite dosjetke i emotivne trenutke.